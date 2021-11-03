Бизнесмены в регионах просят местные администрации отменить цифровые коды для посещения торговых центров

Так, в Нижегородской области с таким обращением выступили владельцы торговых площадок. Однако в местном правительстве сказали, что не видят оснований для отмены кодов. Также с просьбой не вводить подобных мер обратилось бизнес-сообщество Омской области. Предприниматели опасаются, что строгий контроль за кодами и жесткие ограничения разрушат экономику, но не помогут защитить людей от коронавируса. Они горячо поддерживают всеобщую вакцинацию.