Бизнесмены в регионах просят местные администрации отменить цифровые коды для посещения торговых центров

Так, в Нижегородской области с таким обращением выступили владельцы торговых площадок. Однако в местном правительстве сказали, что не видят оснований для отмены кодов. Также с просьбой не вводить подобных мер обратилось бизнес-сообщество Омской области. Предприниматели опасаются, что строгий контроль за кодами и жесткие ограничения разрушат экономику, но не помогут защитить людей от коронавируса. Они горячо поддерживают всеобщую вакцинацию.
2021-11-03T13:04:05+03:00
2021-11-03T13:11:20+03:00
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13:04, 03 ноября 2021
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