Организация «Трансперенси» и «Новая газета» попросили администрацию президента проверить россиян из так называемого «архива Пандоры». Речь идет о крупнейшей утечке данных о зарубежных офшорах.

В расследовании международного Консорциума журналистов под заголовком «архив Пандоры» фигурируют депутаты Госдумы Алексей Чепа, Григорий Аникеев и Владислав Резник, член Совета Федераций Олег Ткач и бывший сенатор, аудитор Счетной палаты России Сергей Мамедов. Члены организации «Трансперенси Интернешнл – Россия» и журналисты издания «Новая газета» отмечают, что по закону чиновники, их супруги и несовершеннолетние дети не могут пользоваться иностранными финансовыми инструментами как прямо, так и косвенно. Авторы обращения требуют отреагировать на расследование о наличии у целого ряда политиков и госслужащих зарубежных офшоров. При этом в «архиве Пандоры» также фигурируют глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и родственники руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что в расследовании есть «непонятно на чем основанные утверждения», и они не могут быть поводом для проверок.

Напомним, российские власти считают организацию «Трансперенси Интернешнл – Россия» иностранным агентом.