Песков заявил, что в Кремле не могут комментировать обвинения в адрес Ивана Сафронова до суда. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы» о том, знает ли Владимир Путин об обвинениях, предъявленных Ивану Сафронову и его помещении в карцер.

«Мы видели сообщения СМИ на этот счет, мы не знаем, насколько они соответствуют действительности. Конечно же президенту невозможно о всех нюансах этого дела докладывать, это тоже по понятным причинам. Но тем не менее, любые обвинения еще предстоит доказать в суде, до этого, конечно же, мы никак ни ход следствия, ни суть предъявляемых обвинений, комментировать не можем и не хотим», – заключил Песков.



Сегодня стало известно, что арестованного журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова на три дня поместили в карцер СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в государственной измене, он не признает своей вины.