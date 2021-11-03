Президент США Джо Байден считает, что ни Россия, ни Китай не внесли достаточный вклад в Конференцию по изменению климата. Руководители обеих стран ранее отказались участвовать в этом мероприятии очно. Глава Белого дома не сомневается, что Кремль столкнулся с одной из серьезных климатических проблем, лесными пожарами. Он обвинил российскую сторону том, что она предпочитает молчать, когда заходит вопрос о том, как решать подобную проблему.

Накануне российский президент выпустил видеообращение к участникам Климатической конференции в Глазго. Владимир Путин заверил, что Россия принимает энергичные меры по защите лесов.