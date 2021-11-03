МВД Белоруссии признало экстремистскими интернет-ресурсы телеканала БелСАТ

Он базируется в Польше, но его вещание ведется преимущественно на белорусском языке. Таким образом деятельность телеканала на территории республики запрещается.

Ранее власти Белоруссии уже признали экстремистскими ряд интернет-ресурсов, которые, как из БелСАТ, освещали протесты после президентских выборов.

В начале этого года в республике были приговорены к двум годам лишения свободы двое журналистов БелСАТ. Дарью Чульцову и Катерину Бахвалову обвинили в организации беспорядков после того, как они провели прямой эфир с места разгона силовиками одной из демонстраций.

