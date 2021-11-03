Следователи в Туве возбудили уголовное дело о халатности полицейских после убийства двух сестер

По подозрению в причастности к этому преступлению был задержан 23-летний житель республики, который снимал квартиру у родной матери убитых девочек. Как выяснили следователи, женщина забрала дочерей из приемной семьи после того, как вышла из колонии, несмотря на то, что состояла на учете в полиции. Сам подозреваемый в убийстве находился в федеральном розыске. В рамках расследования обыски прошли в республиканском Министерстве труда и социальной политики.