Следователи в Туве возбудили уголовное дело о халатности полицейских после убийства двух сестер

По подозрению в причастности к этому преступлению был задержан 23-летний житель республики, который снимал квартиру у родной матери убитых девочек. Как выяснили следователи, женщина забрала дочерей из приемной семьи после того, как вышла из колонии, несмотря на то, что состояла на учете в полиции. Сам подозреваемый в убийстве находился в федеральном розыске. В рамках расследования обыски прошли в республиканском Министерстве труда и социальной политики.
2021-11-03T12:39:05+03:00
2021-11-03T12:48:30+03:00
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12:39, 03 ноября 2021
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