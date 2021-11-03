Неизвестный обстрелял больницу, где лечатся пациенты с коронавирусом в городе Асбест Свердловской области

Также злоумышленник открыл огонь по машине врача-реаниматолога. Как пишет местное интернет-издание Екатеринбург-онлайн, стрельба могла быть связана с желанием отомстить за умершего от коронавируса родственника. Сейчас полиция проводит проверку. Уголовное дело еще не возбуждено.
2021-11-03T12:38:40+03:00
2021-11-03T12:38:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:38, 03 ноября 2021
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