Неизвестный обстрелял больницу, где лечатся пациенты с коронавирусом в городе Асбест Свердловской области

Также злоумышленник открыл огонь по машине врача-реаниматолога. Как пишет местное интернет-издание Екатеринбург-онлайн, стрельба могла быть связана с желанием отомстить за умершего от коронавируса родственника. Сейчас полиция проводит проверку. Уголовное дело еще не возбуждено.