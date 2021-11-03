Организация Трансперенси Интернешнл и Новая газета попросили администрацию президента России проверить должностных лиц, которые фигурируют в новом расследовании об офшорах. В частности, в этом перечне оказались несколько депутатов Госдумы, член Совета Федерации и один аудитор Счетной палаты.
Кроме того, в расследовании также оказались имена гендиректора Первого канала Константина Эрнста и главы госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.
Публикации появились после одной из крупнейших утечек документов об офшорных компаниях, которая получила название «Pandora Papers».
Российские власти считают Трансперенси Интернешнл-Россия* иностранным агентом.
Трансперенси Интернешнл и НГ попросили администрацию президента проверить лиц, фигурирующих в расследовании об офшорах
Организация Трансперенси Интернешнл и Новая газета попросили администрацию президента России проверить должностных лиц, которые фигурируют в новом расследовании об офшорах. В частности, в этом перечне оказались несколько депутатов Госдумы, член Совета Федерации и один аудитор Счетной палаты.