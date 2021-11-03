Трансперенси Интернешнл и НГ попросили администрацию президента проверить лиц, фигурирующих в расследовании об офшорах

Организация Трансперенси Интернешнл и Новая газета попросили администрацию президента России проверить должностных лиц, которые фигурируют в новом расследовании об офшорах. В частности, в этом перечне оказались несколько депутатов Госдумы, член Совета Федерации и один аудитор Счетной палаты.

Кроме того, в расследовании также оказались имена гендиректора Первого канала Константина Эрнста и главы госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.

Публикации появились после одной из крупнейших утечек документов об офшорных компаниях, которая получила название «Pandora Papers».

Российские власти считают Трансперенси Интернешнл-Россия* иностранным агентом.



* Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р" - НКО, признанное иностранным агентом.