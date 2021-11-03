Делом о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Валерий Рашкин, займется Центральный аппарат СК

Делом о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Госдумы Валерий Рашкин, займется Центральный аппарат СК.

Следователи уже направили на экспертизу найденные в машине парламентария нож и топор, а также другие вещественные доказательства. Ведомство уточняет, что проводит допросы свидетелей, которые подтверждают, что видели депутата Госдумы Валерия Рашкина в тот день. Его задержали ночью 29 октября на территории одного из угодий рядом с поселком Лысые горы Саратовской области. В машине Рашкина была разделанная туша лося. Разрешений на охоту у депутата не было. Его обвиняют в браконьерстве. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сам политик уверяет, что, прогуливаясь по лесу, увидел автомобиль с включенными фарами. Депутат отправился в его сторону, но машина уехала, оставив тушу лося. Валерий Рашкин подчеркнул, что планировал ее забрать и отвезти в полицию, однако по дороге депутата остановил патруль. Позже рядом с местом разделки лося нашли два чехла от ружья, в одном из них был охотничий билет и разрешение на ношение и хранение оружия на имя Валерия Рашкина. Там же нашли гильзы. Их проверяет следствие.

Сам Рашкин не исключает, что случившееся может быть спланированной провокацией. В Центральном комитете КПРФ также начали свою внутрипартийную проверку.