В Подмосковье к матери правозащитницы Валентины Чупик пришла полиция

Все произошло поздним вечером, рассказал «Новой газете» помощник матери Чупик Александр Ким. Судя по видеокадрам, которые он предоставил, силовика в дом не пустили, а сам Ким разговаривал с ним с балкона. Полицейский представился местным участковым и заявил, что 84-летняя мать правозащитницы Любовь Коденцова, будучи гражданкой Узбекистана, нарушила сроки пребывания в России. И теперь ей грозит выдворение из страны. Кроме того, она обязана явиться на беседу, после чего будет назначена дата судебного заседания. Александр Ким в свою очередь отметил, что Коденцова не сможет прийти, поскольку она инвалид, и не может самостоятельно передвигаться из-за сильного остеопороза.

Кроме того, по словам Александра Кима, мать Валентины Чупик не подлежит ответственности за превышение сроков пребывания. Дело в том, что собственник помещения и принимающая сторона – ее дочь – в сентябре была в командировке, а по приезду правозащитницу задержали прямо в аэропорту Шереметьево. Позднее она и вовсе была вынуждена покинуть страну. Ей запрещен въезд в Россию на 30 лет.

Это уже не первый раз, когда полиция приходит к тяжелобольной матери Валентины Чупик. Коллеги правозащитницы намерены вывезти Любовь Коденцову их России.