Глава российской разведки Сергей Нарышкин встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом

Как рассказали представители российской спецслужбы, стороны обсуждали вопросы междведомственного взаимодействия. Упор был сделан на борьбу с терроризмом. В СВР добавили, что встреча проходила по инициативе американской стороны.
2021-11-03T12:06:20+03:00
2021-11-03T12:32:36+03:00
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12:06, 03 ноября 2021
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