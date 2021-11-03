Период нерабочих дней продлили еще в одном российском регионе — в Томской области

Период нерабочих дней продлили еще в одном российском регионе, он будет действовать до конца следующей недели в Томской области. Ранее период нерабочих дней продлили в Новгородской области. Власти еще нескольких регионов не исключают, что поступят таким же образом.

Указ президента, который объявил о нерабочих днях до конца этой недели позволяет главам регионов продлевать этот период.

