Financial Times утверждает, что избыточная смертность в РФ с начала эпидемии коронавируса превысила 750 тысяч человек

Британская газета Financial Times утверждает, что избыточная смертность в России с начала эпидемии коронавируса уже превысила 750 тысяч человек. По подсчетам издания, это один из самых высоких показателей в мире.

По абсолютному количеству дополнительных смертей, как пишут авторы публикации, Россия за время пандемии вышла на второе место после США. В расчете на душу населения она третья – после Перу и Болгарии. Число в 750 тысяч человек, которые, как утверждается, оказались в статистике избыточной смертности за всю эпидемию, газета получила, сравнивая данные Росстата. Из них, как отмечается, выбирались показатели летальности от всех причин минус число смертей, которые могли бы произойти, если бы не наступила пандемия коронавируса.

Между тем данные властей относительно количества умерших россиян с коронавирусом ниже. Так, Росстат сообщал о том, что за полтора года эпидемии – к сентябрю 2021-го – скончалось свыше 460 тысяч людей, зараженных COVID-19, из них у 350 тысяч он стал основной причиной смерти. При этом оперативный штаб утверждает, что от вируса в России умерло чуть более 200 тысяч человек.

Российские власти данные Financial Times пока не комментировали.