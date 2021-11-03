Уровень загрязняющих веществ в воздухе Москвы вырос почти в два раза за минувшие сутки, — передает агентство РИА Новости. Источник в экстренных службах утверждает, что сильнее всего ухудшилась обстановка в столичном районе Люблино, где зафиксировано небольшое превышение предельно-допустимой концентрации оксидов углерода.

В свою очередь, в пресс-службе Мосэкомониторинга сказали агентству ТАСС, что их специалисты превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ не зафиксировали.

Вторые в сутки в столичном регионе наблюдается туман. Жители жалуются на дым и запах гари.

