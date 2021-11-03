Российский миллиардер Роман Абрамович, как пишет журнал Форбс, продает свой личный самолет

Ориентировочная стоимость лайнера Боинг 768 составляет сто миллионов долларов. Он оснащен читальным залом, тремя гостевыми спальнями, столовой и гостиной. Он вмешает до 34 пассажиров. Среди любителей фотографировать самолеты судно получило кличку «Бандит» за полоску кабины пилотов.

Представитель Абрамовича на запрос журнала не ответил.