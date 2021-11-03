Ориентировочная стоимость лайнера Боинг 768 составляет сто миллионов долларов. Он оснащен читальным залом, тремя гостевыми спальнями, столовой и гостиной. Он вмешает до 34 пассажиров. Среди любителей фотографировать самолеты судно получило кличку «Бандит» за полоску кабины пилотов.
Представитель Абрамовича на запрос журнала не ответил.
Российский миллиардер Роман Абрамович, как пишет журнал Форбс, продает свой личный самолет
Ориентировочная стоимость лайнера Боинг 768 составляет сто миллионов долларов. Он оснащен читальным залом, тремя гостевыми спальнями, столовой и гостиной. Он вмешает до 34 пассажиров. Среди любителей фотографировать самолеты судно получило кличку «Бандит» за полоску кабины пилотов.