Президент США Джо Байден считает, что действия России являются одной из причин роста цен на нефть

Происходящее на топливном рынке, по мнению главы Белого дома, обусловлено нежеланием Москвы и Организации стран-экспортеров нефти увеличивать объемы добычи.

В то же время Байден отметил, что ждет дальнейшего развития событий. Сорт нефти Brent сейчас на рынке торгуется выше 80 долларов за баррель.

