Происходящее на топливном рынке, по мнению главы Белого дома, обусловлено нежеланием Москвы и Организации стран-экспортеров нефти увеличивать объемы добычи.
В то же время Байден отметил, что ждет дальнейшего развития событий. Сорт нефти Brent сейчас на рынке торгуется выше 80 долларов за баррель.
Президент США Джо Байден считает, что действия России являются одной из причин роста цен на нефть
Происходящее на топливном рынке, по мнению главы Белого дома, обусловлено нежеланием Москвы и Организации стран-экспортеров нефти увеличивать объемы добычи.