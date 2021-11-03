Полицейские пришли к тяжелобольной матери правозащитницы Валентины Чупик

Как пишет Новая газета, 84-летней женщине угрожает депортация, поскольку она является гражданкой Узбекистана.

Самой Чупик ранее отказали во въезде в Россию, когда она возвращалась из командировки в Армению. По словам правозащитницы, ей запретили въезд в страну на 30 лет. Чупик считает высылку местью за правозащитную деятельность и критику коррупции в МВД.