Избыточная смертность в России, как пишет газета Файнэншнл Таймс, резко выросла с начала пандемии коронавируса

По подсчетам издания, в стране было зарегистрировано более 750 тысяч дополнительных смертей, что является одним из самых высоких показателей в мире. Такой показатель получили, сравнивая данные Росстата за разные годы.

Между тем, эта цифра отличается от официальных данных по коронавирусу. В Росстате ранее называли цифру в 460 тысяч умерших от инфекции, согласно оперативному штабу коронавирус стал причиной смерти у чуть более 200 тысяч россиян.

