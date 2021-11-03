Власти Курганской области не исключают, что продлят режим нерабочих дней в регионе как минимум на одну неделю, — говорит губернатор Вадим Шумков. Решение пока еще не принято.

Режим нерабочих дней в российских регионах объявлен до конца этой недели. При этом указом президента региональное руководство вправе продлевать этот период. Таким правом уже воспользовалась Новгородская область. Кроме того, к этой мере могут прибегнуть в республике Коми, Амурской и Ульяновской областях.