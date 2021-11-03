Член Демократической партии США, бывший полицейский Эрик Адамс победил на выборах мэра Нью-Йорка

Во время дебатов Адамс обвинил своего конкурента, кандидата от республиканцев Кёртиса Сливу в том, что тот придумывал преступления и боролся с ними ради денег.
Адамс станет вторым темнокожим руководителем города в его истории.
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Во время дебатов Адамс обвинил своего конкурента, кандидата от республиканцев Кёртиса Сливу в том, что тот придумывал преступления и боролся с ними ради денег.
Адамс станет вторым темнокожим руководителем города в его истории.