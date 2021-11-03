Жители Миннеаполиса проголосовали на референдуме против упразднения полиции

Эту инициативу отказались поддерживать чуть более половины участников голосования, — передает агентство РИА Новости.

В прошлом году Миннеаполис стал эпицентром масштабных протестов в США. Жители города выступали против полицейского насилия в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался при удушающем захвате во время задержания полицией.

Проект реформы предполагал создать в Миннеаполисе Департамент общественной безопасности, а силовики оставались бы как так называемые офицеры по поддержанию мира на усилении социальных и медицинских работников.