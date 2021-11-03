В столичных аэропортах вновь задерживаются десятки рейсов

Это происходит на фоне сохраняющегося густого тумана, который охватил Москву и Подмосковье вечером в понедельник.

В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» по состоянию на 10:40 отменены в общей сложности 20 рейсов, еще свыше 40 задерживаются более чем на полчаса. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». Большинство задержек приходится на аэропорты «Домодедово» и «Внуково». При этом их число сокращается: еще пару часов назад проблемы были связаны почти с 70 рейсами.

При этом Росавиация утверждает, что столичные воздушные гавани работают в штатном режиме и принимают самолеты без ограничений. Кроме того, в ведомстве сообщили, что в Москву вылетели все рейсы, которые из-за тумана были перенаправлены в Нижний Новгород.

Накануне туман, как следовало из сервиса «Яндекс.Расписание», привел к задержке или отмене свыше сотни рейсов в столичных аэропортах. Хотя в самих воздушных гаванях уверяли, что готовы работать даже в самых сложных погодных условиях.

Синоптики предполагают, что туман в Москве окончательно рассеется уже к концу дня.