Арестованного журналиста Ивана Сафронова на три дня поместили в карцер СИЗО Лефортово

Это произошло после того, как он и его сосед по камере пытались настроить телевизор, не работавший из-за плохого сигнала, — рассказал «Эху Москвы» член ОНК Москвы Александр Хуруджи.

«Его поместили в карцер за выявленное нарушение. Таким является прикрепление (к стене камеры запрещено вообще, в принципе, что-либо прикреплять) антенны, которую Иван пытался настроить в связи с тем, что сигнал пропал и телевизор не работал. И соответственно они с сокамерником взяли наклейки, которыми обклеивается колбаса, сделали из них ленты наподобие скотча и прикрепили такой самодельной изолентой антенну, которая в определенном положении показывала несколько каналов телеэфира», – сообщил Хуруджи.

По его словам, Сафронов пробудет в карцере до вечера 5 ноября. «Нам это стало известно в прошлое посещение, примерно 10 дней назад, а вот вчера я посещал его вечером, стало известно, что его вечером уже поместили в карцер на трое суток. Соответственно, он там находится до 17 часов пятницы. В целом, условия, говорит, приемлемые. Более того, его даже посетил руководитель учреждения, но своего решения о помещении в карцер не изменил», – заключил правозащитник.

Журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова обвиняют в государственной измене. Он больше года находится в СИЗО. Сафронов вины не признает и уверен, что преследование связано с его профессиональной деятельностью.