Два человека погибли на концерте в честь группы АВВА

Трагедия произошла в городе Упсала к северу от Стокгольма. По словам очевидцев, один из зрителей упал с 7 этажа на людей, которые находились в фойе. Он приземлился на двух человек. Один из них погиб, второй госпитализирован. О личности погибших в полиции не говорят.

Между тем, уже через несколько дней сама группа АВВА должна выпустить свой первый за более чем 40 лет новый альбом