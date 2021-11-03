Социальная сеть Facebook отказывается от системы распознавания лиц

Как рассказали представители компании «Мета», которая владеет сервисом, решения приняты из-за большой обеспокоенности по поводу места технологии распознавания лиц в обществе.

Подобная функция заработала в социальной сети 10 лет назад. В 2019 году пользователи получили возможность отключать ее в настройках.

Критики подобных систем говорят, что в первую очередь они ставят под угрозу приватность пользователей. Также вызывает опасения сохранность личных данных.