Как рассказали представители компании «Мета», которая владеет сервисом, решения приняты из-за большой обеспокоенности по поводу места технологии распознавания лиц в обществе.
Подобная функция заработала в социальной сети 10 лет назад. В 2019 году пользователи получили возможность отключать ее в настройках.
Критики подобных систем говорят, что в первую очередь они ставят под угрозу приватность пользователей. Также вызывает опасения сохранность личных данных.
Социальная сеть Facebook отказывается от системы распознавания лиц
Как рассказали представители компании «Мета», которая владеет сервисом, решения приняты из-за большой обеспокоенности по поводу места технологии распознавания лиц в обществе.