Всплеск заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Китае

За минувшие сутки здесь выявили почти 100 новых случаев заражения. Больше трети из них в регионе, который граничит с Россией.

Новая волна заражений, как передает агентство Интерфакс, началась в Китае в середине октября. В Пекине власти рекомендуют жителям воздерживаться от поездок за пределы китайской столицы, отложить свадьбы, упростить организацию похорон. В пекинских аэропортах отменены более половины рейсов.

По официальным данным, в Китае с начала пандемии было зарегистрировано менее 100 тысяч заразившихся коронавирусом, скончались чуть более 4,5 тысяч человек.