Финансовую ситуацию в МХАТе имени Горького генеральный директор театра Владимир Кехман называет катастрофической, однако каких-либо конкретных цифр в интервью агентству ТАСС он приводить не стал.

На прошлой неделе Кехман был назначен на пост генерального директора МХАТа. На днях стало известно, что театр покинул художественный руководитель Эдуард Бояков, он сделал это по просьбе Кехмана. Поиск нового художественного руководителя, по словам генерального директора, начнется не раньше следующего года.

