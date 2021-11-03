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10:35, 03 ноября 2021

Журналист Христо Грозев планирует опубликовать сегодня документ, который имеет отношение к отравлению Навального

Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев планирует опубликовать сегодня документ, который имеет отношение к отравлению политика Алексея Навального. В интервью телеканалу «Дождь» Грозев рассказал, что этот документ подтверждает их версию о причастности к покушению сотрудников ФСБ. Он, в частности, показывает, что в самой спецслужбе полностью доверяют таким выводам.
В Кремле, между тем, отрицают причастность силовых структур к покушению на политика. Российские власти считают телеканал «Дождь*» иностранным агентом.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.


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