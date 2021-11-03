Дело о незаконной охоте, в котором фигурирует депутат Валерий Рашкин направлено в центральный аппарат СК

Дело о незаконной охоте, в котором фигурирует депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направлено в центральный аппарат Следственного комитета. Назначены экспертизы, идет допрос свидетелей, — сказали в ведомстве.

Рашкина задержали в Саратовской области в конце прошлой недели. По словам следователей, там же был обнаружен автомобиль с тушей лося внутри. С места происшествия изъяли охотничий карабин и соответствующие документы на имя депутата.

Сам Валерий Рашкин отрицает причастность к незаконной охоте. В Компартии сказали, что проводят внутреннюю проверку.