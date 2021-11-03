В Москве, по оценкам Совета муфтиев, мечетей не хватает не только для приезжих, но и для местных мусульман

Решить проблему нехватки мечетей в столице может либо их строительство, либо сокращение числа приезжих за счет специальных государственных программ. Их муфтий Московской области, замглавы Совета муфтиев России Рушан Аббясов в интервью агентству «РИА Новости» назвал «оптимизацией» мигрантов. Он отметил, что в Москве мечети строили в расчете на местное население, но их все равно стало быстро не хватать. По словам Аббясова, представители мусульманского сообщества ранее обсуждали со столичными властями план возведения религиозных учреждений в округах города, чтобы разгрузить центр, и были даже предложены конкретные места для стройки. В частности, в районах Люблино и Марьино, где есть крупные торговые центры и много приезжих, большая часть из которых мусульмане. В Совете муфтиев уверены, что десятитысячная мечеть там будет полностью заполнена.

В Москве работают четыре крупных мечети и более сотни молельных комнат.