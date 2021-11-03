Ряд российских регионов ужесточают ограничения из-за коронавируса

В частности, в Иркутской области расширили перечень организаций, куда можно попасть только по цифровому коду, его можно получить, привившись от коронавируса. Кроме того, региональные власти ввели требования о самоизоляции для непривившихся жителей старше 60 лет.

В Хабаровском крае с завтрашнего дня на неделю закрывают торговые центры, развлекательные и культурные объекты и магазины, торгующие алкоголем. От пассажиров местного аэропорта будут требовать цифровые коды, — рассказали агентству РИА Новости в краевом Минздраве. Эти же коды потребуются и пассажирам междугороднего общественного транспорта.

