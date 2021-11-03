Уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен Валерий Рашкин, передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, передано в центральный аппарат СК, который уже назначил необходимые экспертизы. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.