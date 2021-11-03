Уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен Валерий Рашкин, передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, передано в центральный аппарат СК, который уже назначил необходимые экспертизы. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
2021-11-03T10:06:20+03:00
2021-11-03T10:06:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:06, 03 ноября 2021
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