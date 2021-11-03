Правительство засекретило госзакупки Росгвардии и Федеральной службы охраны

Соответствующее решение вступит в силу уже с 1 января следующего года.

Росгвардия и ФСО, а также подконтрольные им учреждения теперь должны будут проводить закупки закрытым способом, пишет интернет-издание РБК. Они не смогут размещать информацию о тендерах в Единой информационной системе. Речь идет, в частности, о конкурсной документации и планах-графиках закупок. Сам тендер должен будет проводиться в форме закрытого аукциона на электронной торговой площадке для гособоронзаказа.

Росгвардия предлагала засекретить свои закупки еще два года назад. В ведомстве это связывали с тем, что оно обеспечивает государственную и общественную безопасность. В ФСО же схожую инициативу объясняли «увеличением количества террористических угроз» в отношении объектов, подконтрольных службе. Между тем источник газеты «Ведомости» утверждал, что ведомство хотело бы закрыть информацию о технических средствах охраны из-за интереса иностранной разведки.

Ранее право не раскрывать такую информацию получили СВР, ФСБ и министерство обороны России. Росгвардия и ФСО просили об этом еще два с половиной года назад. До этого политик Алексей Навальный и его соратники выпустили расследование, в котором они обвиняли руководство национальной гвардии в коррупции при закупках продуктов питания для ведомства. В самом командовании Росгвардии эти обвинения отвергали.