Более ста человек одновременно вышли из партии «Единая Россия» в Алтайском крае

Жители Благовещенского района сдали партбилеты в знак недовольства тем, как власти действовали в ситуации с возможной сменой собственника одного из градообразующих предприятий, — пишет газета «Коммерсантъ». Местные жители считают происходящее попыткой рейдерского захвата. Члены партии обращались к руководству Единой Росси на всех уровнях, но решения проблемы не получили.

Между тем, партия власти в этом районе ,согласно данным избирательной комиссии, на недавних выборах в Госдуму и заксобрание улучшила свои результаты.