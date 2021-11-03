Полиция в Москве задержала одного из организаторов акции «Русский марш» Никиту Зайцева

Причину задержания ему не сообщили, рассказал сам активист агентству ТАСС. Ранее МВД предупредило об ответственности за участие в несогласованных митингах по случаю Дня народного единства 4 ноября. Организаторы марша в прошлом месяце подавали заявку на его проведение в этот четверг. В полиции в свою очередь напомнили, что в стране действуют ограничения из-за коронавируса. В том числе запрет на проведение массовых акций.
2021-11-03T09:33:54+03:00
2021-11-03T10:01:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 03 ноября 2021
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