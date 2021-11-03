Мечетей в Москве не хватает даже для местных мусульман, — считает муфтий Московской области Рушан Аббясов

По его словам, решить проблему можно за счет сокращения количества приезжих мусульман в столице и строительства новых молельных домов. В интервью агентству РИА Новости он заметил, что сейчас в Москве не разрешают строить новые мечети, хотя представители Совета муфтиев предлагали возводить их в округах, чтобы разгрузить центр города.

В частности, сам Аббясов предлагал построить мечеть в районе Люблино или Марьино, где располагается ряд крупных торговых центров и много приезжих. На сегодняшний день в столице работают четыре крупных мечети и более ста молельных домов.

