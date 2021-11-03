Закупки Росгвардии и ФСО засекретят со следующего года

Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано на портале правовой информации. Таким образом, число силовых структуры, которые будут проводить конкурсы по госзакупкам в закрытом формате возросло до пяти. Ранее право не раскрывать такую информацию получили СВР, ФСБ и министерство обороны России. Росгвардия и ФСО просили об этом еще два с половиной года назад. До этого политик Алексей Навальный и его соратники выпустили расследование, в котором они обвиняли руководство национальной гвардии в коррупции при закупках продуктов питания для ведомства. В самом командовании Росгвардии эти обвинения отвергали.
2021-11-03T09:32:24+03:00
2021-11-03T10:01:12+03:00
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09:32, 03 ноября 2021
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