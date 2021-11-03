Арбитражный суд Красноярского края вновь отложил заседание по иску Росрыболовства к структуре компании «Норникель»

Ведомство требует почти 60 миллиардов рублей за ущерб водным биоресурсам при разливе топлива на Норильской ТЭЦ в прошлом году. Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил телеканалу РБК, что не исключает мирового соглашения с «Норникелем».

Суд уже переносил заседание по просьбе ответчика. В Норникеле тогда говорили, что прорабатывают мировое соглашение и на это требуется время.