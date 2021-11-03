При испытании вакцины от коронавируса Pfizer в штате Техас, по данным научного журнала BMJ, были серьезные нарушения

В ходе третьей фазы испытаний неоднократно фальсифицировались данные, раскрывались личности пациентов, а также разглашалась информация о том, вводился ли испытуемому препарат или плацебо, пишет журнал со ссылкой на данные, которые предоставила бывший региональный директор компании Брук Джексон. Кроме того, медики плохо следили за побочными явлениями от полученного препарата, и хранили вакцины при неправильной температуре. На одной из записи бесед Джексон с руководством можно услышать, что компания не смогла подсчитать типы и количество ошибок, обнаруженных в ходе обработки документов, утверждает BMJ.

После того, как Брук Джексон сообщила обо всем в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, компания Ventavia в срочном порядке уволила ее. Вместе с тем, по данным журнала, проблемы в лаборатории до сих пор не решены. Сотрудники утверждают, что собираемые для исследования данные находятся в полном беспорядке. Компанию Pfizer уже уведомили о ситуации, они даже якобы провели проверку. По результатам третьей фазы испытаний вакцина Pfizer показала эффективность порядка 95%.

По данным журнала BMJ, в сентябре прошлого года компания Pfizer наняла лабораторию Ventavia в качестве субподрядчика для проведения еще четырех клинических испытаний других препаратов.