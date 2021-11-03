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09:03, 03 ноября 2021

Журналиста Ивана Сафронова поместили в карцер CИЗО «Лефортово»

фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

Он пробудет там до пятницы из-за попытки настроить телевизор, рассказали агентству ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Сафронов, пояснили правозащитники, пытался приклеить антенну к стене камеры. Он пожаловался представителям комиссии, что в карцере не может спать из-за яркого света, который горит в помещении круглые сутки. У него воспаляются глаза. Также его заставили переодеться в тюремную робу и не выдают продукты, которые ему присылают родственники. Журналиста обвиняют в государственной измене, сам он вины не признает и уверен, что преследование связано с его профессиональной деятельностью.


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