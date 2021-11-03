Московские аэропорты, как заверяют в Росавиации, принимают сегодня рейсы без ограничений

Накануне десятки воздушных судов были вынуждены совершить посадку в других регионах из-за сильного тумана в столице и области. Между тем, туман наблюдается и сегодня утром в столице, однако в авиадиспетчерских службах сказали агентству Интерфакс, что задержек стало меньше.

Нижегородский аэропорт покинули большинство самолетов, которые были направлены сюда из-за тумана в Москве. По данным агентства РИА Новости остаются еще шесть воздушных судов, которые вылетят в столицу в ближайшие пару часов. Пассажиров этих лайнеров развозили по отелям, их также в штатном порядке подвозят к тем самолетам, которые уже готовы вылететь, — сказали агентству в оперативном штабе.

Ранее губернатор области Глеб Никитин заверил, что всем пассажирам оказали необходимую помощь.

Всего в аэропорту Нижнего Новгорода за минувшие сутки были вынуждены приземлиться около 40 воздушных судов, которые направлялись в Москву. Некоторые пассажиры жаловались, что их по несколько часов не выпускали из самолетов и не обеспечивали горячим питанием.

По данным агентства Интерфакс за медицинской помощью обратились почти 20 человек.

