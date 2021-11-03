Житель Бразилии прыгнул в озеро, спасаясь от пчел и был съеден пираньями

Трагедия произошла во время рыбалки, — передает британская корпорация ВВС. Тело погибшего позже достали спасатели. Теперь расследование должно установить, от чего именно скончался бразилец — от укусов хищных рыб, или от того, что захлебнулся.

Как отмечают журналисты, нападение пираний на человека со смертельным исходом является большой редкостью.