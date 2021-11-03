Бывший полицейский Эрик Адамс победил на выборах мэра Нью-Йорка

Кандидат от демократов станет вторым темнокожим руководителем города в его истории. Его основной оппонент на выборах, республиканец Кертис Слива уже признал поражение. Одним из основных пунктов предвыборной программы Адамса являлась борьба с преступностью. Сообщается, что он выступает за оптимизацию работы правоохранительных органов и частичное сокращение и перераспределение средств в пользу эффективности.