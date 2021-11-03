Кандидат от республиканцев Гленн Янгкин побеждает на выборах губернатора американского штата Вирджиния, — сообщает телеканал CNN. Итоги голосования в этом штате эксперты называли референдумом о доверии президенту страны Джо Байдену. В прошлом году на президентских выборах нынешний глава Белого дома уверенно обошел в Вирджинии республиканца Дональда Трампа. Нынешнее поражение, по оценке специалистов, может быть плохим сигналом для демократов в преддверии выборов в следующем году в Палату представителей и Сенат Конгресса.

Между тем, кандидат от демократов на пост губернатора Терри Маколефф ранее отказался признавать итоги голосования и говорил о необходимости подсчитать каждый голос.

