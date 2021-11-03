Исследование вакцины от Pfizer/Biontech могли проводиться с нарушениями, пишет британский научный журнал The BMJ

Одна из участниц испытаний, бывший топ-менеджер компании Ventavia Брук Джексон предоставила изданию в качестве доказательств внутренние документы компании, фотографии, аудиозаписи и электронные письма. Так, из них следует, что участники эксперимента могли узнать, что именно им вводят: вакцину или плацебо. Не было необходимого медицинского надзора, своевременного наблюдения за пациентами. у которых возникали нежелательные реакции. Вакцина хранилась при неправильной температуре, пишет журнал. Саму Джексон уволили после ее жалобы в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Представители компаний Pfizer и Biontech эту публикацию пока не комментировали.
2021-11-03T08:34:24+03:00
2021-11-03T08:34:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 03 ноября 2021
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