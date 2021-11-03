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08:33, 03 ноября 2021

Почти 20 пассажиров обратились за медицинской помощью в аэропорту Нижнего Новгорода

Ранее там приняли более 40 самолетов, которые не смогли приземлиться в Москве из-за сильного тумана. Как рассказали в Минздраве Нижегородской области, всем обратившимся оказали помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.
По данным агентства РИА Новости сейчас в аэропорту Нижнего Новгорода остаются шесть самолетов. Они должны вылететь в ближайшие три часа.
Между тем, в авиадиспетчерских службах столицы сказали агентству Интерфакс, что в столичном регионе все еще наблюдается сильный туман, однако задержек в аэропортах стало меньше.


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