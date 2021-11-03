В Кузбассе на шахте «Байкаимская» эвакуированы 55 горняков из-за сигнала о задымлении

Эвакуация горняков проведена на шахте «Байкаимская» в Беловском районе Кемеровской области после сигнала о задымлении. Пятьдесят пять человек покинули забой самостоятельно, помощь спасателей не потребовалась, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
2021-11-03T08:12:51+03:00
2021-11-03T08:12:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:12, 03 ноября 2021
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