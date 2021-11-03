Украинские противники вакцинации от коронавируса планируют сегодня провести акцию протеста возле Верховной Рады в Киеве, на которую приглашают приехать «антивакцинаторов» из разных областей страны.

Ситуация с коронавирусом в Киеве непростая, признал в эфире телеканала «Украина 24» глава украинской столицы Виталий Кличко: «Я бы сказал, что больницы у нас заполнены больше, чем на 70%. Тех, кто тяжело переносит заболевание гораздо больше, новая мутация дельта этому причина. Реанимации заполнены уже на 100%, местам там еще есть, но мы уже подошли к критической черте».

Кличко не исключил, что из-за сложившейся ситуации жесткие ограничения в городе продлятся минимум месяц.