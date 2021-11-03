В Алтайском крае, с сегодняшнего дня, ужесточают противоэпидемические меры из-за коронавируса

Все спортивные мероприятия в регионе теперь будут проходить без зрителей, сообщил глава краевого министерства спорта Алексей Перфильев. При этом он отметил, что проводить соревнования и тренировки не запрещено. Сохраняется возможность, и заниматься фитнесом, но при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесённом ковиде. К детям до 18-ти лет эти ограничения не относятся, добавил министр.

С начала пандемии в Алтайском крае, по официальным данным, коронавирусом заразились около 90 тысяч человек. Вакцинацию прошли больше 30% жителей субъекта. В регионе с конца минувшей недели действует система цифровых пропусков для посещения торговых центров.

Ранее Новгородская область стала первым в стране регионом, где власти продлили нерабочие дни до 14 ноября включительно.