Глава ЦРУ встретился в Москве с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым

Переговоры были посвящены российско-американским отношениям. Такой лаконичный комментарий сделали в Совбезе во вторник вечером. Американская сторона большей ясности внести не смогла. По словам представителя посольства США, Уильям Бернс в Москве с двухдневным визитом, он возглавляет делегацию и встречается с официальными лицами России для обсуждения вопросов двусторонних отношений.

Визит главы американской разведки, который 15 лет назад возглавлял дипмиссию в России, проходит, как отмечает телеканал Си-Эн-Эн, на фоне постоянной напряженности между Москвой и Вашингтоном и заранее не анонсировался.

Газета Нью-Йорк Таймс на этой неделе писала об участившихся после саммита Путина и Байдена контактах между странами. Негласные встречи посвящены среди прочего теме контроля вооружений и кибербезопасности. США даже раскрыли Кремлю данных о хакерах, которые ведут атаки против Америки.

В середине на переговоры в Москву приезжала замгоссекретаря США Виктория Нуланд.